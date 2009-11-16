На Житомирщині готують окрему лікарню для хворих на грип

У разі другої хвилі епідемії грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій на Житомирщині цим хворим готують окрему лікарню.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомили у прес-службі Житомирської облради.

У Житомирі від вірусної пневмонії вже померло двоє людей. В області медики зареєстрували вже 30 тис.254 хворих на грип та ГРВІ, госпіталізовано у лікувально-профілактичні заклади за 10 останніх днів 1893 хворих, у тому числі 67 дітей віком до 18 років.