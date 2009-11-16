"Основні вороги" нирок

Люди, які регулярно їдять продукти з високим вмістом солі і п`ють підсолоджені газовані напої, мають швидке зниження ниркової функції. До такого висновку дійшли нефрологи Жіночої лікарні Брігхема, що проаналізували протягом 11 років вплив натрію і газованих напоїв на роботу нирок серед 3 тис. осіб.

Солоні продукти і солодка кола у великих кількостях сприяли прогресивному пошкодженню нирок, довели лікарі. Встановлено, що дві або більше порцій підсолодженої газованої води в день двократно погіршують роботу нирок, а завищені рівні натрію в раціоні харчування приводять до розвитку ниркових хвороб.

ami-tass.ru