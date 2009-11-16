Росія направить до України літак з медикаментами

Росія 17 листопада направить до України літак з медикаментами для лікування грипу.

Про це УНІАН повідомили в Посольстві РФ в Україні.

Повідомляється, що російською стороною розробляється питання надання гуманітарної допомоги населенню України, що постраждало в результаті захворювань, спричинених високопатогенним вірусом грипу.

«17 листопада 2009 року о 10.20 до міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибуває літак Іл-76 МНС Росії з лікарськими засобами на борту («Арбідол»), наданими Міністерством охорони здоров’я і соціального розвитку Росії, вагою до 6,5 тонн», - йдеться у повідомленні.

Вантаж в аеропорту зустрічатиме тимчасовий повірений у справах Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада прес-служба уряду РФ за результатами телефонної розмови прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ повідомила, що Росія з лютого 2010 року буде готова розпочати поставки до України вакцини проти грипу A/H1N1.

В.ПУТІН і Ю.ТИМОШЕНКО домовилися про проведення російськими і українськими фахівцями спільної роботи з дослідження штаму вірусу грипу, виявленого в Україні. В.ПУТІН відзначив, що російська сторона буде готова поставити для цього необхідне обладнання або у разі необхідності провести відповідні дослідження на своїй території.

Також прем`єр РФ повідомив, що готовий надати Україні 200 тис. упаковок противірусного лікарського засобу „Арбідол”.