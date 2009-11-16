У Севастополі - перший смертельний випадок унаслідок грипу

У Севастополі зафіксовано перший смертельний випадок унаслідок захворювання на сезонний грип.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник управління охорони здоров`я міської державної адміністрації Віктор ПОЛОГОВ під час сьогоднішньої апаратної наради у виконавчому органі влади міста. За інформацією В.ПОЛОГОВА, «в ніч з суботи на неділю помер чоловік від тяжкої грипозної пневмонії, викликаної вірусом грипу типу «Б». Як додав начальник управління, «3 листопада він захворів, 8 листопада звернувся до інфекційної лікарні і був госпіталізований». За словами В.ПОЛОГОВА, «призначався і «Таміфлю», і проводилася інтенсивна терапія, проте, наростала дихальна недостатність, його було переведено до Першої міської лікарні, і 14 листопада о 23.30 констатовано смерть».

Як вважає В.ПОЛОГОВ, цей випадок «говорить про те, що грип був, є і буде серйозним захворюванням. Це говорить про те, що наші заклики до вакцинації, до захисту народилися не на порожньому місці». Начальник управління ще раз наголосив на необхідності виконання заходів попередження захворювання: «це відокремлення колективів, це якомога менше контактувати, масковий режим, частіше провітрювати і обробляти приміщення. Ну й, у разі ознак захворювання, тим більше таких, що супроводжуються кашлем, задухою, ознаками задишки або дихальної недостатності - негайно звертатися по медичну допомогу».

В цілому, за інформацією В.ПОЛОГОВА, епідситуація в місті відповідає рівню сезонної захворюваності попередніх років: за тиждень - 54,3 випадку хворих на 10 тисяч населення. «Разом з тим, продовжують фіксуватися випадки сезонного грипу, і типу «А», і типу «Б».

Як повідомляв УНІАН, випадків захворювання на грип A/H1N1у Севастополі не виявлено.