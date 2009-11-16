Допомогу Україні у боротьбі з грипом надали 22 країни

Станом на 14 листопада допомогу Україні у боротьбі з пандемією грипу надали 22 країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Валерій ДЖИГУН.

Він повідомив, що за результатами вжитих МЗС України заходів щодо залучення гуманітарної допомоги від іноземних держав, зокрема, в період з 9 по 13 листопада, рішення про виділення гуманітарної допомоги Україні були ухвалені урядами ще 8 держав, зокрема, Аргентини, Білорусі, Республіки Корея, Чехії.

Крім того, до України доставлено вантажі гуманітарної допомоги від урядів 7 держав, зокрема, Австрії, Грузії, Естонії, Ізраїлю, Литви.