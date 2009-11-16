На Житомирщині - третій випадок смерті від вірусної пневмонії

15:28, 16 листопада 2009
Країна
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Подробиці не повідомляються

Летальний випадок від вірусної пневмонії зафіксовано в Олевському районі Житомирської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС України в Житомирській області.

Подробиці події не повідомляються.

Нагадаємо, що раніше дві смерті від вірусної пневмонії медики зафіксували у Житомирі.

Загалом за вихідні кількість хворих на грип та ГРВІ в області зменшилася у 5 разів.

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