На Житомирщині - третій випадок смерті від вірусної пневмонії
15:28, 16 листопада 2009Країна
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Подробиці не повідомляються
Летальний випадок від вірусної пневмонії зафіксовано в Олевському районі Житомирської області.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС України в Житомирській області.
Подробиці події не повідомляються.
Нагадаємо, що раніше дві смерті від вірусної пневмонії медики зафіксували у Житомирі.
Загалом за вихідні кількість хворих на грип та ГРВІ в області зменшилася у 5 разів.
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