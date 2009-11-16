На Житомирщині - третій випадок смерті від вірусної пневмонії

Летальний випадок від вірусної пневмонії зафіксовано в Олевському районі Житомирської області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МНС України в Житомирській області.

Подробиці події не повідомляються.

Нагадаємо, що раніше дві смерті від вірусної пневмонії медики зафіксували у Житомирі.

Загалом за вихідні кількість хворих на грип та ГРВІ в області зменшилася у 5 разів.