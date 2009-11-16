Кіровоградщина: діти у лікарні через отруєння дурман-травою

Четверо дітей з однієї родини, що проживає в с. Соколівське Кіровоградського району, потрапили в лікарню з попереднім діагнозом отруєння внаслідок вживання дурман-трави.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУМНС в області.

Дітей віком 18-ти, 15-ти та 11-ти років госпіталізовано в обласну дитячу лікарню 14 листопада. На сьогодні стан хворих середнього ступеня тяжкості.