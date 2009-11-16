Кіровоградщина: діти у лікарні через отруєння дурман-травою
16:22, 16 листопада 2009Країна
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Стан середньої тяжкості
Четверо дітей з однієї родини, що проживає в с. Соколівське Кіровоградського району, потрапили в лікарню з попереднім діагнозом отруєння внаслідок вживання дурман-трави.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУМНС в області.
Дітей віком 18-ти, 15-ти та 11-ти років госпіталізовано в обласну дитячу лікарню 14 листопада. На сьогодні стан хворих середнього ступеня тяжкості.
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