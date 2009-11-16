Львівські медики констатують спад епідемії грипу та ГРВІ
16:25, 16 листопада 2009Країна
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Людей масово виписують
З початку епідемії зі стаціонарних відділень лікарень Львівської області (з 29 жовтня до 15 листопада) виписали 6 104 пацієнтів, а за минулу добу з лікарень було виписано – 190 осіб, з них 84 дитини.
Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні охорони здоров‘я Львівської ОДА. Відтак, епідемія грипу та ГРВІ в області пішла на спад. У повідомленні зазначається, що за період епідемії, в області померло 89 осіб.
Загалом, з 19 жовтня до 15 листопада кількість хворих на грип і ГРВІ у Львівській області становила 183 151 особу.
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