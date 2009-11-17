В Україні з початку епідемії грипу та ГРЗ померли 315 осіб

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що в Україні з початку епідемії грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на 16 листопада померло 315 людей.

Відповідна інформація міститься на офіційному сайті МОЗ.

З них за останню добу померло 16 чоловік, усі дорослі, одна жінка – з категорії “вагітні та породіллі”.

Загалом з початку епідемії – з 29 жовтня – було зареєстровано 1 млн. 400 тис. 999 осіб, які захворіли на ГРЗ та грип, за останню добу – 36 тис. 60 чоловік.

З початку епідемії було госпіталізовано 78 тис. 326 осіб, за останню добу – 2 464 особи. Вже виписано – 48 тис. 155 осіб.