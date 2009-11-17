У Дніпропетровську - радіаційна загроза

Екологи заявляють про радіаційну небезпеку для Дніпропетровщини. Йдеться про cховища колишнього заводу зі збагачення військового урану “База С” та “Сухачівське”, стан яких фахівці називають аварійним.

Спеціальна комісія провела планові обстеження стану сховищ радіоактивних залишків виробництва. За словами одного з членів комісії Павла Хазана, рівень гамма-випромінювання на їхніх територіях перевищує норму у 20 разів.

Через брак коштів на охорону розкрадачами металу фактично повністю знищена система водопомпувальних станцій та трубопроводів, які подавали воду на територію сховищ. Тому зрошування їхньої поверхні, що захищало навколишні території від розповсюдження радіоактивного пилу, зупинено. Від цього на поверхні утворилися так звані “радіоактивні пляжі”, до яких впритул прилягають сільськогосподарські угіддя. На них через вітрову ерозію щорічно потрапляє до 300 тонн радіоактивного пилу, заявляють екологи.

За словами фахівців, терміново потрібно зробити оцінку стану нижнього захисного шару сховища, щоб дослідити, чи не потрапляють небезпечні речовини у ґрунтові та річкові води. Проте на це потрібні гроші. А з трьох державних програм, в рамках яких і планувалося створити ефективну систему моніторингу стану сховищ, досі жодна не запрацювала.

Німецька хвиля