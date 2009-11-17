Допоможіть 3-річному хлопчику, хворому на рак!

Максиму Лозовому – 3 роки. У нього – РАБДОМІОСАРКОМА. Хлопчика прооперували в Україні, але видалити пухлину повністю не вдалося. Хіміотерапія теж була неефективна. Хлопчика терміново доправили до Німеччини. Там він зможе пройти курс променевої терапії, яку в Україні таким маленьким дітям не проводять. Але на лікування потрібні 20 000 євро! Тато Максима – слюсар, мама – на 5 місяці вагітності. Родина звертається до всіх небайдужих допомогти їм врятувати маленького сина!!!

Кожен найменший внесок дає Максиму надію на одужання!!!

Тел. мами 067 6892312 Віка

Тел. тата 067 6892314 Віталий

Реквізити для надання допомоги

рахунок №2625700201436, в ХОД Райфайзенбанк Аваль,

МФО 350589,

код отримувача 2822509676

Призначення платежу: Лозовий Віталій Вікторович, поповнення карткового рахунку 0589970300