Майже 90% поляків не мають наміру вакцинуватися від грипу A/H1N1

Майже 90% поляків не мають наміру робити щеплення проти нового вірусу грипу A/H1N1, на який з початку його появи країні в травні цього року захворіли понад 200 осіб.

За даними опитування порталу Wirtualnа Polskа, текстом якого володіє УНІАН, вакцинуватися проти нового вірусу хочуть 9% поляків, при цьому 4% з них готові це зробити, якщо держава оплатить це щеплення.

Ще близько 4% не прийняли рішення, чи робити щеплення, чи ні.

Згідно з опитуванням, більше третини поляків заявили, що не робитимуть щеплення, оскільки бояться побічних наслідків, 25% - бо не вірять в його ефективність, 23% - не бачать через новий вірус реальної загрози епідемії та ще 8% називають інші причини.

В опитуванні, проведеному одним із найпопулярнішими польських Інтернет-порталів, взяли участь більш як 16 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, польське Міністерство охорони здоров’я заявило про намір закупити вакцину проти нового вірусу тільки після завершення усіх клінічних досліджень, котрі підтвердять її безпечність.