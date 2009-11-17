Питання створення держаптек врегулюють до кінця тижня

Уряд найближчими днями вирішить всі організаційні питання щодо створення в Україні мережі державних аптек.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це заявила прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час наради у Хмельницькій обласній раді, присвяченій питанням щодо невідкладних заходів з виявлення та лікування хворих на грип і ГРВІ.

Прем`єр нагадала, що 11 листопада уряд ухвалив рішення про створення в Україні мережі державних аптек у державних і комунальних медичних закладах.

"День-два, і ми остаточно ухвалимо рішення, на базі якої структури ми таку мережу створимо", - повідомила голова уряду.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що аптеки мають бути відкриті при всіх державних медичних закладах країни.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, є проблема, пов’язана з тим, що за останні десятки років більшість аптек стали приватними. При цьому вона зазначила, що аптеки повинні не тільки продавати готові медикаменти, але й самостійно виготовляти ліки нескладної рецептури.

Вона також висловила переконання, що сильні антивірусні препарати і антибіотики повинні продаватися в аптеках лише за рецептами.

Крім того, під час наради Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в Україні необхідно створити Державний реєстр медичних препаратів із зазначенням фіксованих оптових цін на медикаменти для того, щоб не допустити спекуляцій з цінами на ліки.