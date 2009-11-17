У Донецьку від грипу А/H1N1 померла 20-річна породілля

У Донецьку через захворювання на грип А/H1N1 померла 20-річна породілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив Головний державний санітарний лікар Донецька Валерій КОВАЛЬОВ.

«Жінка, яка народила нормальну, здорову дитину, вчора померла. Їй було 20 років», - сказав В.КОВАЛЬОВ.

За його словами, молода жінка захворіла 31 жовтня, «їй одній було поставлено діагноз - вірус А/H1N1 Каліфорнійський штам».

В.КОВАЛЬОВ також уточнив, що з початку епідемії (30 жовтня) у Донецьку на грип і ГРВІ захворіли 17 тис. 746 осіб, троє з них померли від пневмонії.