У Запоріжжі захворюваність на ГРВІ знизилася в 1,7 разу

У Запоріжжі за тиждень захворюваність на ГРВІ знизилася в 1,7 разу.

За інформацією начальника Запорізького міськуправління охорони здоров`я Надії СЕВАЛЬНЕВОЇ, "за період з 9 по 15 листопада відмічено зниження загального показника захворюваності на ГРВІ в 1,7 разу. За минулий тиждень ця цифра становила 70,5 хворих на 10 тис. населення, що дає підстави говорити про те, що захворюваність нижча за епідеміологічний поріг".

Водночас за даними міського управління охорони здоров‘я, в Запоріжжі спостерігається зростання кількості важких випадків протікання гострих респіраторних вірусних захворювань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні запорізька міська влада офіційно підтвердила факт смерті пацієнта, госпіталізованого з діагнозом "грип", тиждень тому був підтверджений факт смерті в Мелітополі пацієнта, госпіталізованого з діагнозом ГРВІ.