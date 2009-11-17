Донецька область одержала 18,4 млн грн на боротьбу з грипом A/H1N1

Донецька область додатково одержала з державного бюджету 18,4 млн. грн. для проведення першочергових заходів з профілактики і лікування хворих на грип A/H1N1.

Про це УНІАН повідомили к прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

Крім того, згідно з повідомленням, з резервного фонду обласного бюджету також виділено 1 млн. грн. для оснащення реанімаційного відділення, придбання дезинфікуючих засобів, тест-набору для діагностики грипу А/Н1N1.

У прес-службі відзначили, що у регіоні фахівцями проведено розрахунки вартості лікування одного хворого на добу в стаціонарних відділеннях залежно від тяжкості перебігу захворювання.

Підготовлено заявку до Міністерства охорони здоров`я України на додаткове оснащення відділень інтенсивної терапії апаратами штучної вентиляції легенів (160 одиниць), бронхоскопами (50 одиниць), інфузоматами (110 одиниць).

В ОДА констатували, що в області (станом на 16 листопада) було зареєстровано три лабораторно підтверджені випадки пандемічного грипу А/Н1N1, з них двох осіб виписано по одужанню, один продовжує одержувати стаціонарне лікування. Також до Києва, до вірусологічної лабораторії Центральної СЕС, відправлено ще 18 зразків інфекційного матеріалу.

Як повідомляв УНІАН, у лікувальних установах Донецької області станом на 16 листопада у реанімації перебували 32 хворих на грип і ГРВІ, зокрема одна породілля і 12 дітей.

Всього з початку епідемії (з 30 жовтня 2009 р.) загальна кількість хворих на грип і ГРВІ у Донецькій області становила 74,8 тис. , зокрема дітей – 29 тис.

Госпіталізовано 3895 осіб, зокрема 2348 дітей, 97 вагітних і 23 медпрацівники. На сьогодні вже виписано 1892 осіб, залишаються у стаціонарах 1936 осіб.

За епідперіод від «пневмонії» в області померли 14 осіб, з них троє дітей.