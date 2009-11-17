Епідемія грипу у Чернігівській області іде на спад

Захворюваність на ГРВІ та грип у Чернігівській області пішла на спад.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, вперше з початку епідемії за добу до медиків звернулося менше тисячі хворих – 718 осіб. Добою раніше цей показник була удвічі більшим – 1615 хворих, а 10 листопада – ушестеро (4107 звернень).

За словами начальника управління охорони здоров’я облдержадміністрації Володимира ЯЩЕНКА, восьмеро хворих у регіоні померли від викликаної грипом типу А двосторонньої вірусної пневмонії. „Чи був у них каліфорнійський грип H1N1, невідомо – проби ще проходять ідентифікацію. На Чернігівщині підтверджено 5 випадків захворювання на новий вид грипу, від якого ніхто, на щастя, не помер”, - уточнив він.

Загалом з початку епідемії на ГРВІ та грип у Чернігівській області перехворіло понад 42 тисячі чоловік, з яких 1739 було госпіталізовано. Половину з них на сьогодні вже виписано з лікарні.