У Китаї двоє людей померли після вакцинації від грипу A(H1N1)
14:30, 17 листопада 2009Країна
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Алергічна реакція на вакцину
Два жителі Китаю померли після того, як їм було зроблено щеплення від грипу A (H1N1).
Попередні результати розтину показали, що смерть настала через алергічну реакцію на вакцину.
Як повідомляє Б-б-сі, згідно жовтневому дослідженню, близько половини населення країни не планує робити собі щеплення від грипу через побоювання в його безпеці.
Зараз в КНР зареєстровано 43 смерті від грипу A (H1N1) і більш як 65 тисяч випадків зараження хворобою.
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