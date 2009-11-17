У Китаї двоє людей померли після вакцинації від грипу A(H1N1)

Два жителі Китаю померли після того, як їм було зроблено щеплення від грипу A (H1N1).

Попередні результати розтину показали, що смерть настала через алергічну реакцію на вакцину.

Як повідомляє Б-б-сі, згідно жовтневому дослідженню, близько половини населення країни не планує робити собі щеплення від грипу через побоювання в його безпеці.

Зараз в КНР зареєстровано 43 смерті від грипу A (H1N1) і більш як 65 тисяч випадків зараження хворобою.

focus.ua