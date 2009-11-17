На Харківщині - 5 випадків захворювання на грип А/N1H1

На Харківщині підтверджено 5 випадків захворювання на грип А/N1H1.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я Олександра ГАЛАГАНА.

За його словами, станом на 16 листопада з Харківської області до лабораторії вірусології Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров’я України направлено на дослідження 42 зразки матеріалів хворих, з них поки що досліджено 10.

О.ГАЛАЦАН повідомив, що з 10 досліджених зразків, які надійшли з Харківської області, виявлено та верифіковано 5 позитивних результатів на наявність у матеріалі вірусу грипу А/N1H1.

При цьому О.ГАЛАЦАН зауважив, що всі пацієнти, у матеріалах яких виявлено грип А/N1H1, лікувалися в закладах охорони здоров’я Харківської області, вже одужали й виписані зі стаціонарів.