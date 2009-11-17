Як зняти зубний біль?

Зубний біль, подібно до цунамі - накочується швидко і непомітно. Виникає він через пошкодження нерва, який знаходиться в зубі або навколишній тканині. Як правило, больові відчуття розповсюджуються далеко за порожнину рота. Біль віддає у вухо, в скроню, що практично робить неможливим нормальне функціонування людини.

Єдиним правильним рішенням при появі перших больових відчуттів зуба є звернення до лікаря. Затягування приведе лише до погіршення стану, що у результаті може привести до втрати зуба.

Якщо все-таки у вас немає можливості звернутися до фахівця (чомусь найчастіше гострий зубний біль виникає саме в ці моменти), можна використовувати ряд рекомендацій. Але це лише уповільнить хвороботворний процес і дасть вам час до звернення до стоматолога.

Полоскання. Ретельно прополощіть порожнину рота. Мабуть, причина болю криється в залишках пищи, які застрягли у вас в зубах.

Зубна нитка. Вона також допоможе вам позбавитися частинок їжі.

Анестезія. Непоганими в домашніх умовах знеболюючими можуть стати горілка або коньяк. Вони поглинуть частину алкоголю, і зуб заніміє. Залишки горілки виплюньте.

Аспірин. “Народний” засіб від всіх хвороб. Прийом всередину кожні 4-6 годин понизить больові відчуття.

Закритий рот. Як правило, в період загострення зуб хворобливо реагує на холодне повітря.

Не слід жувати на той бік, де розташовується хворий зуб.

Гвоздична олія. Нанесення її на хворий зуб або внутрішню поверхню порожнини рота помітно понизить біль.

Солона вода. Полоскання нею кілька разів в день також понизить больові відчуття.

Масаж руки. Як не дивно, це набагато ослабить біль. Вся річ у тому, що імпульси, які подаються від тертя руки, витісняють імпульси, що посилаються від зуба в мозок.

Хочеться ще раз відзначити, що все вищеперелічене не є способами лікування хворого зуба. Вилікувати вас зможе лише стоматолог.

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