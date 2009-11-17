У Черкасах епідемія ГРВІ та грипу йде на спад

Епідемія грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в Черкасах йде на спад.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН головний державний санітарний лікар Черкас Василь ЗАГОРОДНІЙ.

За його словами, за останні дні кількість осіб, яким вперше встановили діагноз „гостре респіраторне захворювання” чи „грип”, скоротилася. Зокрема, сказав В.ЗАГОРОДНІЙ, у п’ятницю захворіли 388 осіб, у суботу - 142, а в неділю - 23.

Крім того, за останні дві дні жодній людині не встановлено діагноз „грип”. Нині фахівці відстежують тенденцію до зниження кількості захворювань. Останнього тижня захворюваність у місті перевищувала епідемічний поріг у 1,6 разів, лікарі ж прогнозують, що за таких темпів до кінця тижня епідемія в Черкасах завершиться. Наступну епідемію сезонного грипу лікарі очікують традиційно в січні-лютому.