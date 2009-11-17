У США припинили продавати алкогольні енергетики

Американське Управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) ухвалило рішення припинити в країні продаж енергетичних напоїв, що містять алкоголь.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Bloomberg.

За словами співробітника управління Джошуа Шарфштейна, алкогольні напої з кофеїном набувають великої популярності, зокрема серед американських студентів. У зв`язку з цим FDA має намір провести дослідження безпеки вживання цієї продукції.

Майже 30 виробникам вказаних напоїв FDA наказало припинити їх продаж, поки не буде підтверджена безпека продукції. На реалізацію цього рішення компаніям було виділено 30 днів.

Згідно американському законодавству, виробники продукції, яка містить декілька активних речовин, зобов`язані підтвердити, що таке поєднання інгредієнтів є безпечним.

Нагадаємо, в травні 2009 року під увагу наглядових органів Німеччини потрапив енергетичний напій Red Bull Cola, у складі якого були виявлені сліди кокаїну. В результаті продаж напою був заборонений не тільки в Німеччині, але і на Тайвані.

Нагадаємо також, в 2006 році 18-річний підліток з Ірландії помер після вживання чотирьох банок енергетика під час гри в баскетбол. За даними розслідування, смерть настала раптово.

Лікарі рекомендують вживати не більше двох банок енергетиків на добу через високий вміст в них кофеїну.

korrespondent.net