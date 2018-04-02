Викидень: причини і наслідки

За даними офіційної статистики, в Росії близько 15% вагітностей закінчуються викиднем. Насправді, відсоток набагато вищий, але оскільки відбувається переривання на дуже ранніх термінах, жінка не помічає цього. До неї просто своєчасно або з невеликою затримкою приходить менструація, яка може бути по відчуттях трохи важчою, ніж зазвичай. Що може спровокувати викидень і як допомогти жінці доносити вагітність до терміну?

Існують так звані критичні періоди, коли жінка повинна бути максимально уважна до свого здоров`я:

I - термін вагітності 10-12 тижнів;

II - якщо були викидні раніше, термін попередніх викиднів;

III - 26-28 тижнів вагітності.

Викидень може бути або спорадичним (тобто випадковим, чимось спровокованим), або звичним (коли їх два або більш). Причому з кожним викиднем збільшується ризик наступного, але навіть при звичному невиношуванні вагітності ризик наступного не перевищує 50%.

Сьогодні вже один викидень є підставою для серйозного підходу до проблем здоров`я жінки.

Але, на жаль, ми самі не завжди з належною відповідальністю ставимося до свого здоров`я. Часто буває так, що після першого викидня жінки потрапляють в сильний нервовий стрес, лякаються (а раптом не буде благополучної вагітності?), тут же, без жодного попереднього обстеження, знову вагітніють.

Ослаблений організм відповідає знову викиднем, після чого жінка вже в повній паніці нарешті біжить до лікаря. Але ж там вже все як мінімум двічі вискреблене, матка травмована. А якщо ще до цього був аборт? Ось і виходить, що умови для початку лікування набагато гірші, ніж могли б бути пару років назад.

Медичні причини невиношування:

1. Генетичні чинники. Або простіше кажучи, природний відбір.

2. Ендокринні (гормональні) порушення

3. Аутоіммунні порушення, зокрема резус (Rh) – конфлікт, що виникає між матір`ю з Rh (-) і плодом Rh (+).

4. Аномалії розвитку і патології жіночих статевих органів.

5. Істмико-цервикальна недостатність (ІЦН), частіше за все травматичне походження (читай – наслідок аборту, навіть якщо він був єдиним).

7. Інфекції. Вважається, що найнебезпечніші інфекції для вагітних жінок можуть визначатися абревіатурою -TORCH.

T- Тoxoplasmosis (токсоплазмоз)

O- Others (інші інфекції: грип, ГРВІ, мікоплазма, уреаплазма, хламідія і ін.)

R- Rubella (краснуха)

C- Cytomegalovirus (цитомегаловірус)

H- Herpes (герпетична інфекція).

Лікування під час вагітності складне: дуже обмежений вибір ліків без протипоказань вагітним; обмежена тривалість курсу лікування.

Тому завчасне обстеження з метою виявлення таких інфекцій, а також їх своєчасне і повноцінне лікування допоможе вам уникнути можливих проблем під час вагітності

8. Важкі соматичні захворювання

9. Індивідуальна реакція на деякі медичні препарати. Наприклад, перейми можуть бути викликані деякими послаблюючими.

Так званий «соціальний чинник»

Існують численні соціологічні обстеження, які підтверджують величезний вплив саме цього чинника на розвиток вагітності у жінок. Сумісне мешкання декількох сімей, погане харчування, професійні захворювання - все це якраз і створює якесь соціальне середовище і позначається не кращим чином на здоров`ї і душевному стані.

1. Самі жінки як головна причина невиношування вагітності в 80-ти відсотках називають нервовий стрес.

2. Шкідливі звички: куріння, алкоголь, наркотики, надмірне вживання кофеїну. Проте, якщо жінка, не знаючи про вагітність, спожила деяку кількість алкоголю, наприклад, на свято, хвилюватися не варто. Більшість лікарів упевнена, що такі дози на розвиток дитини не впливають. Йдеться тільки про серйозні зловживання. У той же час наукою доведено, що пасивне куріння ускладнює вагітність.

3. Несприятливі екологічні умови

4. "Шкідливе" виробництво і професійні захворювання (радіація, контакт з токсичними речовинами, хімікатами);

5. Важке фізичне навантаження під час вагітності, травми; а деколи і непомірні заняття фізкультурою.

Як визначити загрозу?

Клінічні прояви безпосередньо залежать від стадії викидня і терміну вагітності. В основному, це особливі виділення з піхви. Вони можуть бути коричневими або явно червоними і ряснішими. Іноді їх супроводять болі внизу живота.

При будь-яких підозрах на подібні відхилення жінка повинна тут же звернутися до лікаря, і без зволікань.

При загрозливих викиднях, що почалися, можливе збереження вагітності. Воно вимагає від майбутньої мами не тільки бажання, але і чіткого виконання рекомендацій медиків.

А що ж потім?...

Пам`ятайте, що викидень може трапитися в будь-якій соціальній групі, в будь-якому географічному регіоні і в будь-якій віковій групі. Правда, є групи найбільшого ризику. Наприклад, чим старші батьки, тим більший ризик генетичних патологій. А при віці матері до 18-ти років, навпаки, ризик зростає через незрілість організму. Головне в цій драматичній для будь-якої жінки ситуації - вчасно звернутися до фахівця, пройти необхідні обстеження і таким чином підготувати організм до вагітності.

Обстеження після перенесеного викидня повинне бути комплексним, таким, що включає у тому числі і спілкування з психотерапевтом.

Статеве життя можна відновити не раніше, ніж через 2 тижні після викидня, коли припиняться виділення із статевих шляхів (якщо проводилося вискоблювання).

Не забувайте про здоровий образ життя і думайте про хороше. Щасливої вагітності!

mama.passion.ru