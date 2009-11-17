На Кіровоградщині прогнозують зменшення захворюваності на грип

Головний державний санітарний лікар Кіровоградської обласної СЕС Федір ЧОРНИЙ прогнозує зниження рівня захворюваності на грип та ГРВІ серед населення до епідеміологічного порогу - 40 хворих на 10 тис. населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами Ф.ЧОРНОГО, з початку оголошення епідемії (31 жовтня 2009 року) в області зареєстровано більш як 20 тис. хворих на грип та ГРВІ, найбільше – у Кіровограді та містах обласного підпорядкування.

«З початку тижня спостерігається зниження рівня захворювання. Були дні, коли медики реєстрували до 1,5 тис. випадків на день, зараз ця цифра – в межах 900 осіб», - підкреслив Ф.ФОРНИЙ.

Він повідомив, що на Кіровоградщині в останні дні спостерігається тенденція до зменшення рівня захворюваності, зокрема, на сьогодні епідпоріг перевищено лише на 30%. «Був період, коли епідпоріг по області був перевищений у два і більше рази», - зауважив Ф.ЧОРНИЙ.

За його словами, на стаціонарному лікуванні зараз перебувають близько 600 хворих, з початку епідемії виписано 850 осіб.

Водночас, головний санлікар відмовився коментувати інформацію про смертельні випадки від грипу на території Кіровоградщини, зазначивши, що це не належить до його компетенції.

За повідомленням заступника начальника управління охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Наталії ГОРБЕНКО, станом на 16 листопада від двосторонньої пневмонії в області померло 4 особи. Вона також зазначила, що кожного року в області від ускладнень грипу помирає близько 130 громадян.