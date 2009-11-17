В Одеській області - 29 випадків захворювання на грип A/H1N1

На сьогодні фахівці підтвердили 29 випадків захворювання на грип A/H1N1 на території Одеської області і один випадок летального результату від ускладнення (пневмонії), викликаного «свинячим» грипом.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані навела сьогодні на засіданні колегії Одеської облдержадміністрації заступник головного санітарного лікаря регіону Ніна ВЕГЕРЖИНСЬКА.

Разом з тим, констатувала Н.ВЕГЕРЖИНСЬКА, «рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції за останній тиждень знизився в області вдвічі»: протягом доби фіксується в середньому тисяча випадків захворювань, показник інтенсивності, як і раніше, близький до рівня епідпорогу.

З урахуванням прогнозованих другої і третьої хвиль захворюваності цими недугами облСЕС звернулася до керівництва області про виділення коштів на закупівлю тест-систем для виявлення вірусу грипу A/H1N1 фахівцями вірусологічної лабораторії.

Крім того, додала заступник головлікаря облСЕС, необхідно забезпечити регіон противірусними препаратами, ватно-марлевими пов`язками і масками.