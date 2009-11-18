У Донецьку немає показань для продовження карантину

У Донецьку на сьогодні немає показань для продовження карантину, введеного у зв`язку з поширенням грипу і ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив головний державний санітарний лікар міста Валерій КОВАЛЬОВ, характеризуючи епідситуацію в місті щодо захворюваності населення на ГРВІ та грип.

«Показань для продовження карантину на сьогодні день немає, - сказав В.КОВАЛЬОВ. - Але поки що остаточно це питання не вирішене, до кінця тижня ми його розглянемо – приблизно у четвер. Ми подивимося нове зведення захворювань за тиждень, узагальнимо і порівняємо з епідпорогами».

Він підкреслив, що у Донецьку, «судячи з динаміки, кількість хворих поступово зменшується». За словами санлікаря, наприклад, за передостанню добу в місті було зареєстровано 766 хворих на грип і ГРВІ, перед цим було – 797, а ще на день раніше було – 1008 осіб, «тобто, йде поступове зменшення епідемічного процесу, і кількість осіб, що звернулися по медичну допомогу з приводу ГРВІ або грипу, знижується».

В.КОВАЛЬОВ повідомив, що за останню добу (за даними на 17 листопада) у Донецьку було зареєстровано 430 хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції і грип, зокрема дорослих – 279 осіб, дітей до 18 років – 151. З них госпіталізовано 88 особи: 44 дорослих, 44 дитини.

«Стан захворюваності на сьогодні в місті дещо перевищує епідемічний поріг, перевищує на 18%. Він не відрізняється від рівня захворюваності минулого року і позаминулого року», - сказав санлікар, при цьому зазначивши, що «захворюваність дітей шкільного віку є нижчою за епідемічний поріг більш ніж на 30%».

За словами В.КОВАЛЬОВА, «до кінця тижня ми прогнозуємо, що показник захворюваності буде понижений порівняно з показниками епідпорогу». «У другій половині четверга 19 листопада буде ухвалено рішення – продовжуємо ми залишатися в епідемічному періоді, або ми все ж таки з нього вже вийшли», - сказав він, уточнивши, що рішення буде ухвалено на міському рівні.