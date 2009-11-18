Пара часточок шоколаду в день врятує від стресу

Людині досить споживати 40 грамів темного шоколаду в день, щоб врятувати себе від стресу, повідомляє агентство Reuters з посиланням на останнє дослідження німецьких і швейцарських учених.

На їх думку, споживання шоколаду впродовж двох тижнів сприяє пониженню гормонів стресу і усуває дисбаланс в організмі. "Згідно дослідженню, 40 грамів шоколаду щодня протягом двох тижнів достатньо, щоб відрегулювати обмін речовин в організмі здорової людини", - мовиться в повідомленні команди Суніла Кошара з дослідницького центру в Лозанні.

При цьому учені попереджають, що такий висококалорійний продукт слід споживати в обмеженій кількості, щоб не одержати проблеми із зайвою вагою.

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