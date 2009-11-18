Думки про коханих полегшують фізичний біль

Психологи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (США) стверджують, що думки про коханих здатні зменшувати фізичний біль.

Це було підтверджено результатами декількох експериментів. З`ясувалося, що в моменти, коли жінки тримали за руку коханого, біль відчувався не так сильно. Під час другого тесту учасницям демонстрували фотографію стільця, незнайомця і коханого. І знов біль поступово відступав, якщо жінки дивилися на зображення улюбленої людини, а не на інші картинки, повідомляє Компьютерра-онлайн

По словах учених, результати досліджень повинні змінити уявлення про те, як соціальна підтримка впливає на людей. Прийнято вважати, що допомога тих, що оточують надихає людину і є емоційною потребою. Проте тепер ясно, що благотворного ефекту можна досягти, якщо просто дивитися на фотографію улюбленої людини.

focus.ua