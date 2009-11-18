Спорт, від якого худнуть найшвидше

Сучасним жінкам часто не вдається знайти час для відвідин фітнес-клубу. Як же бути? Фахівці запевняють, що не варто турбуватися. Вони виявили заняття, яке допомагає схуднути швидше, ніж фитнес.

Як пише passion.ru, було проведено дослідження за участю 100 жінок у віці до 45 років. Їм запропонували замість відвідин занять по фітнесу, відправитися в спортклуб і пограти в... футбол. Результати перевершили очікування.

Виявилось, що футбол дозволяє куди швидше повернути стрункість, ніж фітнес або пробіжки. Дуже зручно те, що щоб грати у футбол, необов`язково ходити в клуб, а можна за таким заняттям весело проводити сімейні вечори.

Учені пояснили, чому у любительок футболу вищі результати, ніж у відвідувачок фітнес-клубів. Виявляється, справа в мотивації. Якщо футбол - це не тільки активне тренування, але і цікава гра, то фітнес - це просто комплекс фізичних вправ, який іноді не приносить задоволення.

obozrevatel.com