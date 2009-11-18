Звичайний грип може захистити від «свинячого»?

Люди, що кілька разів хворіли на звичайний грип або ж кілька разів проходили вакцинацію, можливо, певною мірою захищені від вірусу свинячого грипу, повідомили американські дослідники. Про це повідомляє Reuters.

Вони знайшли доказ того, що імунна система людини може частково розпізнавати вірус H1N1, який у чомусь все ж схожий на сезонні віруси грипу.

«Свинячий грип трохи схожий на звичайний грип, що може говорити про те, що людина вже має частковий імунітет проти нього. Можливо, це може зробити захворювання менш тяжким для основної маси населення, чим передбачалося раніше», - сказав Алессандро СЕТТЕ, глава Центру інфекційних захворювань у Каліфорнії.

Дослідження також може допомогти пояснити, чому багато літніх людей не так важко переносять це захворювання, повідомила Еллісон ДЕКХАТ-АВГУСТИН з Національного інституту з вивчення алергічних та інфекційних захворювань.

«У дорослих може бути частковий імунітет проти H1N1», - сказала вона.