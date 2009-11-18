МОЗ чекає на другу хвилю «свинячого» грипу на Новий рік і Різдво

В Україні протягом останнього тижня спостерігалася стабілізація ситуації з захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в цілому по Україні та в десяти контрольних містах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, за відповідний період зафіксовано понад 1 млн. 400 тисяч випадків захворювань. Динаміка за минулий тиждень засвідчила деяке уповільнення темпів розповсюдження захворювань. Наприклад, 10 листопада за добу захворіло близько 90 тисяч осіб, 11 листопада - близько 70 тис., 12 листопада – 61 тис., 13 листопада – 55 тис., 14 листопада – 38 тис., 15 листопада - 17 тис.

Зменшення кількості хворих у вихідні дні фахівці пояснюють традиційним зниженням кількості звернень до поліклінік. Зокрема, станом на 16.11.2009 за допомогою звернулося 36 тисяч хворих. За даними Оперативного штабу, на сьогодні епідпоріг не перевищено в 5 регіонах.

Крім того, карантинні заходи для школярів та дітей дошкільного віку дали позитивний результат: в більшості регіонів епідпоріг серед цих вікових груп не перевищений.

Водночас у прес-службі повідомили, що днями в МОЗ України відбулася нарада з санітарними лікарями всіх областей України, де було вироблено тактику щодо подальшого застосування протиепідемічних заходів.

Разом з тим, заступник головного державного санітарного лікаря України Людмила МУХАРСЬКА зазначила, що за прогнозами епідеміологів друга хвиля епідемії грипу A/H1N1 Каліфорнія можлива орієнтовно наприкінці 2009 р. - січні 2010 р. Третю хвилю очікують восени 2010 р.