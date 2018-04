ВООЗ не зафіксувала в Україні мутації грипу А/H1N1

Всесвітня організація охорони здоров’я, експерти працювали в Україні, не зафіксувала у зразках, взятих у хворих українців, мутації вірусу пандемічного грипу А/H1N1.

Про це сказано у повідомлені ВООЗ, текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з повідомленням, дослідження 34-х зразків проводилися у двох лабораторіях в Лондоні (Mill Hill) та США (Epidemiology and Control of Influenza in Atlanta).

„Попередні дослідження на основі взятих в українських пацієнтів зразків не показують значних змін в пандемічному вірусі (H1N1) 2009”, - зазначається у повідомленні.

Довідка УНІАН. В Україні станом на 16 листопада зареєстровано 166 підтверджених випадків захворювання грипом A/H1N1, 15 осіб померло.