На Полтавщині на весіллі отруїлося 7 осіб

16-17 листопада з харчовим отруєнням після святкування весілля у Зіньківському районі Полтавської області госпіталізовано сім осіб, зокрема 15-річну дівчину.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС у Полтавській області.

«Всі вони кілька днів гуляли на весіллі. Зараз з`ясовується, що їли. Потерпілих госпіталізовано до інфекційного відділення Опішнянської районної лікарні. Стан потерпілих - середній тяжкості», - сказала помічник начальника ГУ МЧС у Полтавській області Світлана НАТАЛЕНКО.