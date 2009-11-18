На Волині з початку епідемії від пневмонії померло 14 людей

15:29, 18 листопада 2009
Країна
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З 55 тис. 390 хворих

На Волині з початку епідемії від пневмонії померло 14 людей. Двоє з них, жителі міст Горохів та Нововолинськ, за останню добу. Вони протягом декількох днів перебували на апаратах штучної вентиляції легень.

Як поінформували УНІАН в управлінні охорони здоров’я Волинської ОДА, за період епідемії до медиків звернулося 55 тис. 390 осіб, госпіталізовано 2 тис. 899 людей, з них на стаціонарному лікуванні перебуває 963 хворих, решта виписані. В реанімації перебуває 20 людей, на ШВЛ – 1.

Ситуація із захворюваністю в області загалом стабілізувалася, надходить менше первинних звернень, проте через несприятливі погодні умови, суттєвого зменшення скарг поки немає, зазначила заступник начальника обласного управління охорони здоров’я Марія ГОГОША.

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