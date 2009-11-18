Епідситуація в Тернополі нестійка

Заступник головного державного санітарного лікаря Тернополя Анатолій ПОЛІЩУК оцінює епідемічну ситуацію в місті як нестійку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання міської надзвичайної протиепідемічної комісії.

За його словами, станом на 18 листопада інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ та грип у місті спав до 63,89 випадків на 10 тис. населення при рівні епідемічного порогу 160 випадків на 10 тис. населення.

Однак, на думку А.ПОЛІЩУКА, картина може змінитися, оскільки не всі заклади й організації виконують рішення надзвичайної протиепідемічної комісії щодо дотримання протиепідемічних заходів.

Його підтримав і начальник управління охорони здоров’я міської ради Василь БЛІХАР, зауваживши, що виявлено чимало порушень санепідрежиму.

Зокрема, ринки продовжували працювати попри заборону, водії у маршрутках їздили без масок, так само без масок працювали продавці в багатьох магазинах. “Якщо вже зараз протиепідемічні заходи виконуються неналежно, то в умовах, коли ми відновимо навчання у школах та вишах, захворюваність на ГРВІ та грип може суттєво зрости”, – застеріг В.БЛІХАР.

Комісія вирішила вжити заходів щодо дотримання санепідрежиму у місті. Водночас, члени комісії скасували рішення про припинення роботи промислових ринків Тернополя.