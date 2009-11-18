УНІАН і «Главред-Медіа» починають медико-просвітницький проект

Інформаційне агентство УНІАН та холдинг «Главред-Медіа» розпочинають спільний загальнонаціональний медико-просвітницький проект «Збережи здоров’я нації».

Як повідомила на прес-конференції в УНІАН головний редактор щоденної газети «Известия в Украине» Яніна СОКОЛОВСЬКА, мета проекту полягає у зміцненні здоров’я нації шляхом пропаганди здорового способу життя, гармонійного і позитивного світосприйняття, переваг правильного харчування, занять фізичною культурою та спортом, профілактики серцево-судинних та інших захворювань, позбавлення шкідливих звичок і залежностей.

Проект, який триватиме до липня 2010 року, реалізується під патронатом Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти та науки, Комітету ВР з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, Національного олімпійського комітету України.

За словами Я.СОКОЛОВСЬКОЇ, раз на тиждень у виданнях медіа-холдингу планується проводити акції, круглі столи, прямі телефонні лінії з читачами газет. “Усі стомилися чути про руйнацію і занепад і треба вже переходити до періоду розквіту, що неможливо без здорової нації”, - сказала вона.

Для того, щоб дискусія щодо здорового способу життя була змістовною і неупередженою, створено Експертну раду, до якої запрошено експертів з різних галузей знань: доктора медичних наук, заслуженого лікаря України Ольгу БОГОМОЛЕЦЬ, президента Національного олімпійського комітету, олімпійського чемпіона Сергія БУБКУ, відомого психіатра та правозахисника Семена ГЛУЗМАНА, директора Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Еллу ЛІБАНОВУ, доктора медичних наук, академіка АМНУ Юрія СПІЖЕНКА.

Крім того, Агентство системи ООН в Україні, у тому числі і Всесвітня організація охорони здоров’я погодилися здійснювати інформаційну підтримку проекту щодо національного та глобального контексту, а також досвіду інших країн у згаданих сферах.

Як сказала на прес-конференції Е.ЛІБАНОВА, на сьогодні депопуляція населення є загальноєвропейською проблемою. Вона повідомила, що за тривалістю життя Україна посідає передостаннє місце в Європі, а на початку 60-років Україна посідала 7-ме місце в світі, випереджаючи не тільки більшість європейських країн, а й Японію.

Е.ЛІБАНОВА наголосила, що ймовірність смерті дуже велика у чоловіків від 40 до 60 років. “Якщо ми третину чоловіків втрачаємо у працездатному віці, то 22% ми втрачаємо у цьому двадцятиріччі. Ці цифри абсолютно несумісні із сьогоднішнім рівнем розвитку цивілізації”, - сказала вона.

За словами Е.ЛІБАНОВОЇ, за визначенням фахівців ВООЗ, лише 20% здоров’я населення пов’язано зі станом медицини, 50% - це спосіб життя - харчування, зловживання алкоголем, тютюнопаління, відсутність дозованих фізичних навантажень.

Президент Фонду підтримки молодіжного та олімпійського плавання Денис СИЛАНТЬЄВ, у свою чергу, сказав, що за підрахунками його фонду, держава, не вкладаючи кошти у спорт, втрачає близько 230 млн. грн. на рік. “Спорт - це не лише здоров’я і сила, це тривалість життя, підвищення працездатності. Вкладаючи кошти у спорт, в активний та здоровий спосіб життя, ми економимо у 5 разів більше”, - сказав він.

Засновник мережі приватних медичних закладів для дітей та дорослих «Добробут» Руслан ДЕМЧАК висловив готовність надавати у рамках проекту консультації, брати участь у круглих столах, прямих телефонних лініях і надавати рекомендації щодо здорового способу життя.

Академік Ю.СПІЖЕНКО зауважив, що тривалість життя залежить передусім від оточуючого середовища, способу життя і медицини. Він також повідомив, що зараз запроваджується програма раннього виявлення раку у населення.