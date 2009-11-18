В Україну прибув гуманітарний вантаж медпрепаратів з Молдови

Сьогодні в Україну, відповідно до рішення уряду Республіки Молдова, було доставлено вантаж з гуманітарною допомогою від молдовської сторони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, загальна сума партії гуманітарної допомоги становить 50 тис. американських доларів. До неї включено лікарські препарати та засоби медичного призначення для подолання епідемії грипу в Україні.

Вантаж зустрічали представники Міністерства закордонних справ, Міністерства охорони здоров’я України, а також посол Республіки Молдова в Україні Ніколає ГУМЕННИЙ.