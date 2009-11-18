На Дніпропетровщині з початку епідемії грипу померло 4 хворих

У Дніпропетровській області з початку епідемії грипу померло четверо хворих.

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації.

За останню добу – в обласній клінічній лікарні ім. Мечникова, померла вагітна жінка. Аналізи матеріалів щодо 4 померлих направлені до лабораторії у м Київ. Станом на 9 год. 18 листопада з початку епідемії грипу в області захворіло понад 81,3 тис. осіб, госпіталізовано більш як 4 тис. людей. Виписано з лікарень близько 2 тис. осіб, у тому числі з діагнозом грип – 328.

З початку епідемії в регіоні захворіли 1,1 тис. медичних працівників, з них 82 було госпіталізовано.

За останні дві доби кількість хворих на ГРВІ та грип знизилася вдвічі, у порівнянні з аналогічним періодом минулого тижня.