Одеська міліція пропонує позбавити ліцензій 60 аптек

Керівництво Управління МВС України в Одеській області пропонує позбавити ліцензій на право роздрібної торгівлі лікарськими препаратами 60 аптечних установ, що працюють у регіоні.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків УМВС, уточнивши, що «причинами такого реагування стали порушення, виявлені при перевірці реалізації медикаментів, що куплені за бюджетні кошти й надійшли в регіон шляхом централізованих поставок».

Матеріали за результатами перевірок направлено в центральні державні органи, уповноважені приймати рішення про ліцензування суб`єктів господарської діяльності.

Податківці, в свою чергу, наклали штрафи на фармацевтичні підприємства на загальну суму 131 тис. 940 грн. за перевищення граничних оптово-відпускних і роздрібних цін. Причому в 150 випадках встановлено відсутність обов`язкових у період карантину товарів.

Як повідомляв УНІАН, у першій декаді листопада працівники Держінспекції з контролю за якістю лікарських препаратів спільно з податковою міліцією перевірили ряд фармацевтичних підприємств, перш за все якість і рівень цін на противірусні препарати. Було виявлено порушення в 90% перевірених аптек, перш за все - завищення цін і продаж ліків з-під поли. Приміром, препарат "Таміфлю" реалізовували на 30-60 грн. вище призначеної державою вартості.