У Росії кількість хворих на грип A/H1N1 перевищила 5,6 тис. осіб

У Росії число хворих на грип A/H1N1 перевищило 5,6 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомила міністр охорони здоров`я і соціального розвитку Росії Тетяна ГОЛІКОВА.

«З них, за даними, які на сьогодні прийшли з 79 суб`єктів, захворюваність на грип A/H1N1 становить 5613 осіб, лабораторно підтверджено 98,9% випадків. З 13 по 16 листопада в гострій формі захворювання проходило у 132 осіб», - сказала Т.ГОЛІКОВА.

Міністр також повідомила, що станом на 16 листопада у 5 суб`єктах РФ, які першими почали робити щеплення проти грипу A/H1N1, вакцинацію пройшли 55 тис. 480 осіб. Найближчим часом почнуться нові етапи вакцинації.

«Сьогодні одержано пропозиції від прикордонної служби ФСБ і Міністерства оборони. Найближчим часом ми будемо готові укласти контракти і розпочинати поставки вакцини. З 23-26 листопада у регіони почне надходити інактивована вакцина», - сказала вона.

За словами Т.ГОЛІКОВОЇ, Міністерство охорони здоров’я і соціального розвитку найближчим часом планує направити вакцину до МВС, Федерального медико-біологічного агентства, а також до російських регіонів, які ще не розпочали робити щеплення проти грипу A/H1N1.

Міністр рекомендувала російським школярам ходити на уроки в захисних масках. Так само глава Міністерства охорони здоров’я і соціального розвитку закликала росіян не вірити шахраям, що пропонують послугу з комплексної вакцинації проти всіх видів грипу, зокрема "свинячого", та ще й за гроші.

«Такої вакцини у принципі не існує, її немає ані на території Російської Федерації, ані в якомусь іншому місці, а якщо вона і з`явиться, то тільки наступного року», - підкреслила Т.ГОЛІКОВА.

Вона також відзначила, що окремі медустанови пропонують щеплення проти свинячого грипу за відповідну плату, що є незаконним. «Вакцинація проводиться безкоштовно за рахунок федерального бюджету. Поки Росія не визначиться з точною потребою у вакцинації росіян проти свинячого грипу (H1N1), в роздрібний продаж вакцина не надійде», - повідомила Т.ГОЛІКОВА.

Водночас вона повідомила, що в деяких російських регіонах, наприклад у Забайкальському краї, у Москві є тенденція до зниження числа хворих.

«У Москві діти цього тижня змогли відновити шкільні заняття», - сказала вона.

За словами Т.ГОЛІКОВОЇ, епідеміологічний поріг з грипу і ГРВІ досі перевищено у ряді регіонів, однак медустанови з навантаженням справляються, оскільки ситуація не сильно відрізняється від традиційного сезонного підвищення захворюваності.

Всього з січня до жовтня 2009 року в Росії на ГРВІ і грип захворіли 23 млн. 734,8 тисячі осіб, що вище за показники минулого року за той самий період на 14,8%.