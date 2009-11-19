У Херсонській області від пневмонії померли 4 особи

У Херсонській області з початку епідемії грипу від пневмонії померли чотири особи.

Як повідомила УНІАН в.о. начальника управління охорони здоров`я облдержадміністрації Наталія МАРЧЕНКО, 17 листопада приблизно о 15.30 у Новокаховській центральній районній лікарні помер 25-річний чоловік. За даними управління, молода людина, яка працювала в районному управлінні соціального захисту, захворівши, двічі відмовлялася від амбулаторного лікування. У результаті, потрапивши до лікарні у тяжкому стані, він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів, але врятувати пацієнта медикам вже не вдалося.

Це четверта смерть від пневмонії в області. Раніше від пневмонії померли дві молоді жінки з Генічеську і Цюрупінську, а також житель Білозерського району.

Поки, за даними Н.МАРЧЕНКО, жодного підтвердженого випадку захворювання на грип А\\H1N1 в області не зафіксовано – ні у хворих, ні у померлих.

Всього з початку епідемії в області простудними захворюваннями захворіли 20922 особи, з яких 838 звернулися до медиків за останню добу. Госпіталізовано 918 осіб, з яких 595 вже виписані з лікувальних установ.