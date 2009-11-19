Чим корисна депресія?

Короткочасний стрес і пов`язаний з ним неспокій позитивним чином позначається на стані людського організму.

Норвезькі учені з Університету в Бергені (University of Bergen) дійшли висновку, що депресія є таким же чинником ризику, як куріння, а ось неспокій, навпаки, може принести користь людському організму.

В процесі чотирилітнього дослідження експерти вивчили дані 60 тисяч осіб, у яких були відмічені симптоми депресії і, зокрема, неспокою і тривожності.

Аналіз наявної інформації показав, що депресія приводила до розвитку серйозних захворювань так само часто, як і куріння тютюну. При цьому тривожність мала позитивну дію на організм - в результаті короткочасних стресів відбувалося зміцнення імунної і нервової системи, поліпшувався стан серцево-судинної системи, знижувався рівень холестерину.

Більш того, неспокій стимулював діяльність головного мозку, і люди, які переживали у зв`язку з якими-небудь подіями, що відбуваються в їх житті, набагато рідше страждали хворобою Альцгеймера в старості.

Експерти вважають, що їх відкриття примусить по-новому поглянути на методи лікування депресії - на їх думку, цей психічний розлад можна вилікувати, обернувши на користь його найраніші стадії.

newsland.ru