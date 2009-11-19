В Америці пацієнти вмирають прямо в коридорах лікарень

За повідомленням Associated Press, у США ймовірність померти в приймальному відділенні для хворих з травмами, що не мають медичного страхування, удвічі вища, ніж для застрахованих пацієнтів.

Лікарі й фахівці у галузі охорони здоров`я, що рахують підхід до пацієнтів в американських лікарнях справедливим і об`єктивним, шоковані результатами дослідження, проведеного в Гарвардському університеті.

Керівник дослідження, хірург з Гарвардського університету і медичний журналіст д-р Atul Gawande назвав це повідомлення "ще однією краплею в морі свідоцтв про те, що з пацієнтами без страховки в Америці обходяться куди гірше, ніж із застрахованими".

Опубліковане в журналі "Архіви хірургії" (Archives of Surgery), це дослідження додасть олії у вогонь суперечки в Конгресі про розширення медичного страхування, з тим, щоб воно покрило потреби мільйонів незастрахованих жителів США.

Д-р Gawande підтримує реформу охорони здоров`я в країні і не раз вже писав про несправедливість існуючої системи.

"Я глибоко здивований такими результатами, - говорить д-р Eric Lavonas з Американської колегії лікарів невідкладної допомоги, лікар з Денверського медичного центру", - добре відомо, що люди без медичної страховки в США одержують обслуговування нижчої якості, ніж застраховані, але я б ніколи не подумав, що ця група пацієнтів така уразлива".

"До цих результатів слід віднестися дуже серйозно", - відзначає один з провідних авторів дослідження д-р Heather Rosen, яка проходить резиндентуру з хірургії в окружній лікарні в Лос-Анджелесі. Раніше д-р Rosen виконала аналогічний аналіз для пацієнтів дитячого віку, отримавши результати. "Це стосується кожного, людей всіх рас", - додає вона.

likar.info