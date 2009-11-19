На Волині відкрито дитячий онкогематологічний центр

В обласному центрі Волині вчора відбулося урочисте відкриття дитячого онкогематологічного центру.

Він діятиме на базі педіатричного відділення №3 обласної дитячої клінічної лікарні, повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

Створення такого центру відбулось у рамках виконання Державної програми «Дитяча онкологія на 2006-2010 роки».

Як поінформували під час відкриття волинські медики, в новому центрі розгорнуто 30 ліжок: по 5 онкологічних, нефрологічних та імунологічних, а також 15 гематологічних. Функціонує й імунологічна лабораторія для удосконалення процесів діагностики та покращення якості контролю за хіміотерапією. А фахівці обласного дитячого онкогематологічного центру надаватимуть висококваліфіковану стаціонарну медичну допомогу дітям III рівня із захворюваності крові та кровотворної системи, нирок, з важкими імунними розладами та злоякісними новоутвореннями.

«Функціонування такого центру дасть можливість лікарям на місці оперативно та якісно діагностувати складні захворювання», - наголосив губернатор Микола РОМАНЮК, який брав участь у відкритті центру. Також він повідомив, що обласна дитяча клінічна лікарня є у переліку об’єктів, які облдержадміністрація подала Мінрегіонбуду для фінансування у 2010 році за рахунок субвенцій з державного бюджету.

Як повідомлялося, на Волині в рамках виконання програми «Дитяча онкологія» у 2008 році та за 9 місяців поточного придбано обладнання на суму 733,2 тис. грн.