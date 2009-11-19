Донеччина: кількість померлих від пневмонії зросла до 18 осіб

У Донецькій області число померлих від пневмонії після грипу і ГРВЫ збільшилося до 18 чоловік, троє з яких діти.

Як повідомив УНІАН Головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО, станом на 16.00 18 листопада за добу в області зареєстровано 3465 нових звернень за меддопомогою хворих з респіраторними інфекціями, грипом і їх ускладненнями. З початку епідемії (з 30 жовтня 2009 року) загальна кількість хворих склала 85 тис. 436 випадків, зокрема діти до 18 років – 32252 випадки. Стаціонарне лікування одержали 4355 хворих, з них виписані у зв’язку з одужанням 3066 чоловік.

«Станом на 18 листопада лабораторно підтверджено пандемічний варіант грипу A(H1N1) у п`ятьох хворих на грип, з них 4 одужали, один помер», - уточнив В.ДЕНИСЕНКО.

Він також акцентував, що згідно з даними щоденного моніторингу, цього тижня в області окреслилася тенденція до зменшення захворюваності населення на грип і ГРВІ.