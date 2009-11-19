У Кіровограді по телефону консультуватимуть вагітних

У Кіровограді спеціалісти жіночих консультацій на період загрози епідемії грипу та ГРВІ консультуватимуть вагітних у телефонному режимі за умови, що вагітність проходить без ускладнень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила акушер-гінеколог Наталія ЖУРЖЕР.

Вона також порадила вагітним зайвий раз не відвідувати жіночі консультації для планових оглядів, оскільки лікарі-гінекологи обов’язково телефонуватимуть кожній поставленій на облік жінці.

Н.ЖУРЖЕР відзначила, що організм вагітної має ослаблений імунітет і порадила майбутнім мамам утриматись від відвідування місць масового скупчення людей, обов’язково носити маску і в жодному разі не займатись самолікуванням.

Як повідомила начальник міського управління охорони здоров’я Любов ПИВОВАРЧУК, у пологовому будинку №1 Кіровограда вже підготовлене ізольоване відділення для вагітних пацієнток, які захворіли через вірусну інфекцію. Зараз там проходять лікування 2 жінки, термін вагітності яких перевищує 37 тижнів.

На сьогодні у Кіровограді зареєстровано єдиний смертельний випадок від ускладнення, що дала вірусна інфекція. В обласній лікарні померла вагітна жінка, у якої стрімко розвинулось запалення легенів.