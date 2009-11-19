Судитимуть завідуючу, яка за 300 грн. видала лікарняний

На Луганщині працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито завідуючу відділенням міської лікарні, яка отримала 300 гривень хабара від місцевого жителя за безпідставну видачу йому листа тимчасової непрацездатності.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, наразі проводяться заходи щодо встановлення інших фактів хабарництва. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.