Влада Тернопільщини просить зняти карантин

Надзвичайна протиепідемічна комісія при Тернопільській обласній держадміністрації звернулася до головного санітарного лікаря України з проханням дозволити відновити навчання в школах, вишах та дошкільних закладах області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час сесії обласної ради повідомив начальник Управління охорони здоров’я ОДА Богдан ОНИСЬКІВ.

Він зауважив, що з початку епідемії кількість хворих школярів станом на 19 листопада зменшилася у 2,5 рази. “Якщо на початку епідемії серед загальної кількості хворих діти складали 53,8%, з них школярі – 31,9%, то зараз кількість хворих дітей складає 25,4%, з них школярі - 12,6%”, - сказав Б.ОНИСЬКІВ.

За його словами, протиепідемічна комісія також доручила Управлінню освіти і науки ТОДА та обласній СЕС повести дезінфекційну обробку приміщень у навчальних і дошкільних закладах, забезпечити належний температурний режим та необхідну кількість медичних працівників для медичного обстеження дітей у дитсадках та школах.

Б.ОНИСЬКІВ додав, що у разі відновлення навчання в області обмеження на проведення масових закладів все одно залишиться, не планує комісія скасовувати і проведення дезінфекції у громадському транспорті . “Також буде запроваджено жорсткий медичних контроль у школах та вишах, щоб не допустити приходу хворих на навчання”, - сказав начальник Управління охорони здоров’я обладміністрації.

Загалом, за словами Б.ОНИСЬКІВА, з початку епідемії в області на грип та ГРВІ перехворіло 70,885 тис. жителів області, з 29 жовтня, коли епідемію було оголошено на рівні держави, – 40,67 тис.

Станом на 18 листопада рівень захворюваності в області склав 53,4 на 10 тис населення, що майже наполовину нижче епідпорогового показника.