На Прикарпатті з 23 листопада відновлюється навчальний процес

Навчальні заклади Прикарпаття розпочинають навчання після карантину у понеділок, 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла сьогодні обласна надзвичайна протиепідемічна комісія, яка відбулася у розширеному складі за участю керівників освіти районів і міст, навчальних закладів і обговорила стан епідеміологічної ситуації щодо захворювання на грип та ГРВІ і можливість відновлення роботи навчальних закладів.

Водночас обласна надзвичайна протиепідемічна комісія не зняла карантинних заходів в медичних установах міста. «Карантинно-обмежувальні заходи в повному обсязі не змінюються, - наголосила на засіданні заступник головного державного санітарного лікаря Івано-Франківської області Марія БОЙКО. – Лише відновлюється навчальний процес».

За її словами, у випадку перевищення захворювання у навчальних закладах рішення про запровадження додаткових канікул мають приймати безпосередньо на місцях.

Начальник Управління науки і освіти облдержадміністрації Зінаїда БОЛЮК повідомила, що всі навчальні заклади готові розпочати навчальний процес з 23 листопада «з обмеженням масових розважальних заходів».

Комісія зобов’язала відповідні служби «здійснювати профілактичні протиепідемічні заходи, особливо підвищити контроль за станом захворювання дітей і студентів», а також рекомендувала найближчими днями провести роз’яснювальну роботу з педагогічними колективами і батьками, в яких «умовах треба працювати і про необхідність дотримання після карантинних рекомендацій медиків».