Чому дитина вночі скрегоче зубами?

Якщо дитина скрипить зубами, це означає, швидше за все, надмірні навантаження і перенапруження.

Діти стискають зуби, щоб компенсувати лють, стес або проблеми в школі. Проте скреготіння зубами не завжди є результатом психічного перенапруження: воно може бути також викликане неправильним прикусом або дуже випираючими пломбами. Тому спершу знадобиться огляд стоматолога.

У первісних людей стиснуті зуби були знаком агресії і готовності до нападу. І для маленьких дітей зуби є першим засобом нападу і захисту, тому не дивно, що душевні переживання і злість відбиваються на стані жувальних м`язів.

При нічному скреготінні зубами дитина позбавляється від енергії. Це шкодить зубам і яснам, а через деякий час негативно позначається на м`язах шиї, щелепних суглобах і вухах.

Симптоми: Нічне скреготіння зубами, стертість зубів, в першу чергу різців і іклів.

Як наслідок - головний біль, біль у вухах, в щелепному суглобі, задерев`яніння м`язів шиї, запалення ясен.

Як же допомогти дитині? Для стимуляції жувальних м`язів давайте дитині перед сном пожувати моркву. Це розслаблює і стомлює щелепні м`язи і знижує активність скреготіння зубами.

Для захисту щелепи існують спеціальні зубні шини, що зупиняють скреготіння. Проте шини не заважають дитині терти нижніми зубами об верхні. Перш ніж застосовувати такі шини, порадьтеся із своїм стоматологом. І пам`ятаєте, що лише усунення внутрішнього стресу допоможе дитині повністю позбавитися цієї проблеми.

Згідно акупунктурі, точка, яка сприяє розслабленню щелепних м`язів, називається "Сонячна долина". Вона знаходиться на зап`ясті з боку мізинця в поглибленні під кутом 70 градусів зверху, усередині зап`ястної кістки.

Покажіть дитині, де знаходиться ця точка, і привчіть масажувати її вказівним пальцем 6-7 разів на день. Масажувати потрібно кожну руку по одній хвилині. Головне - не забувати робити масаж перед сном.

Техніка розслаблення Існує ряд спеціальних повчальних методик для дітей, що мають цю проблему.

Наприклад, попросіть дитину заплющити очі, концентруватися на точці, яка знаходиться на лобі між бровами і спробувати побачити що-небудь із закритими очима крізь "третє око".

Ця вправа розслабляє всі м`язи обличчя і зменшує потребу скреготіти зубами.

Порада Кількість людей, страждаючих від скреготіння зубами, постійно збільшується. Сьогодні, стоматологи говорять про те, що люди з подібними порушеннями становлять 50% їх пацієнтів.

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